"Челси" и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА
Фото: твиттер Ирландской футбольной ассоциации
"Челси" и "Вильярреал" сыграют между собой в матче за Суперкубок УЕФА.
Поединок запланирован на 11 августа 2021 года. Матч примет "Уиндзор Парк" в Белфасте.
"Челси" сыграет на правах победителя Лиги Чемпионов. В финале "синие" переиграли "Манчестер Сити" (1:0).
"Вильярреал" является победителем Лиги Европы, одолевший в финале "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 11:10).
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