"Челси" и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА

Фото: твиттер Ирландской футбольной ассоциации

"Челси" и "Вильярреал" сыграют между собой в матче за Суперкубок УЕФА.

Поединок запланирован на 11 августа 2021 года. Матч примет "Уиндзор Парк" в Белфасте.

"Челси" сыграет на правах победителя Лиги Чемпионов. В финале "синие" переиграли "Манчестер Сити" (1:0).

"Вильярреал" является победителем Лиги Европы, одолевший в финале "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 11:10).

Читайте также: "Челси" - победитель Лиги Чемпионов 2020/21. | http://soccernews.ru