"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Чемпионов

Фото: твиттер Лиги Чемпионов

"Зенит" будет находиться в третьей корзине перед жеребьевкой групповой стадии Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что если бы финал текущего розыгрыша ЛЧ выиграл "Манчестер Сити", то "Зенит" попал бы в первую корзину.

Согласно регламенту в первой корзине находятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия).

Напомним, что финал следующего сезона Лиги Чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге.

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