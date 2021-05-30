Холанд - лучший бомбардир Лиги Чемпионов 2020/21
Фото: инстаграм Холанда
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выиграл гонку бомбардиров Лиги Чемпионов.
В завершившемся розыгрыше турнира норвежец забил 10 голов в 8 играх. Следом за ним расположился Килиан Мбаппе, на счету которого 8 голов в 10 матчах.
Неймар, Карим Бензема, Оливье Жиру, Альваро Мората, Маркус Рэшфорд, Юссеф Эн-Несири и Мохамед Салах забили по 6 мячей.
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