В "Аталанте" назвали неприкосновенных футболистов

Фото инстаграм Руслана Малиновского

Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси перечислил неприкосновенных футболистов.

"Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферов, в приоритете у нас защитник.

У Гасперини есть еще три года по контракту, однако он может остаться здесь навсегда", - цитирует Перкасси журналист Никола Скира.

По итогам сезона "Аталанта" финишировала в Серии А на третьем месте и сыграет в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

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