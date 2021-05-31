В "Аталанте" назвали неприкосновенных футболистов
Фото инстаграм Руслана Малиновского
Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси перечислил неприкосновенных футболистов.
"Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферов, в приоритете у нас защитник.
У Гасперини есть еще три года по контракту, однако он может остаться здесь навсегда", - цитирует Перкасси журналист Никола Скира.
По итогам сезона "Аталанта" финишировала в Серии А на третьем месте и сыграет в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.
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