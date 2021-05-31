Официально: Агуэро стал игроком "Барселоны"

Фото: ФК "Барселона"

"Барселона" объявила о переходе форварда Серхио Агуэро.

Как сообщает сайт клуба, с 32-летним аргентинцем заключено соглашение до лета 2023 года, которое вступит в силу 1 июля. Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 миллионов евро.

Напомним, что Агуэро покинет "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. Он выступал за "горожан" с 2011 года.

В минувшем сезоне на счету Агуэро 6 голов и один ассист в 20 матчах.

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