"Спартак" подтвердил аренду Тиля в "Фейеноорд"

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"Спартак" подтвердил аренду Тиля в "Фейеноорд"Фото: инстаграм Тиля

Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил аренду Гуса Тиля в "Фейеноорд".

"Гус Тиль переходит в "Фейеноорд" на правах аренды. Контракт рассчитан на один год. "Спартак" имеет право вернуть футболиста, если он проведeт менее 50 процентов игр в период со 2 июля по 1 января, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

Напомним, что покупка Тиля за 16 миллионов евро - это трансферный рекорд клуба.

Минувший сезон футболист провел в аренде в "Фрайбурге". Он принял участие в 7 играх, но результативными действиями не отличился.

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