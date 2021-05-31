Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А

Фото: инстаграм Роналду

Серия А назвала лучшего нападающего и полузащитника минувшего сезона.

Лучшим форвардом признан Криштиану Роналду из "Ювентуса". Он провел 33 игры и забил 29 голов, что позволило ему выиграть бомбардирскую гонку.

Лучшим хавбеком стал Николо Барелла из "Интера". На его счету три гола и семь ассистов в 36 играх. Напомним, что "Интер" стал чемпионом Италии.

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