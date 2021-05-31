Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А

2 Теги ювентускриштиану роналдуинтер миланниколо барелла

Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии АФото: инстаграм Роналду

Серия А назвала лучшего нападающего и полузащитника минувшего сезона.

Лучшим форвардом признан Криштиану Роналду из "Ювентуса". Он провел 33 игры и забил 29 голов, что позволило ему выиграть бомбардирскую гонку.

Лучшим хавбеком стал Николо Барелла из "Интера". На его счету три гола и семь ассистов в 36 играх. Напомним, что "Интер" стал чемпионом Италии.

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Комментарии

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lesnovsky

Прощальная гастроль гастарбайтера из Турина... Теперь это все, на что он способен... Уровень СДЮШОР... А про ЗМ и ЗБ, которые ему снились можно забыть... Да, кстати, гелевый, не забудь поздравить Лукаку - он лучший футболист СериАла... Даже дурачье его должно поздравить... Или слабо??... Хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Только дурачьё может поставить под сомнение эту истину.

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