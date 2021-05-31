Заболотный рассказал, в ворота каких клубов не будет праздновать голы

Фото инстаграм Антона Заболотного

Новичок ЦСКА Антон Заболотный заявил, что не будет праздновать голы в ворота бывших клубов.

"Когда находишься в клубе какое-то время, он дает тебе много положительных эмоций. Ты выигрываешь и проигрываешь с этим клубом. Частичка любого игрока остается с той командой, за которую он выступал. Я очень положительно и уважительно отношусь к любому болельщику, например, болельщику "Спартака", "Зенита" или ЦСКА. Это свой мир и нужно его уважать.

Поэтому голы тем клубам, за которые выступал, праздновать не буду. Естественно, в порыве страсти в матче ты можешь не сдержаться, однако уважение к фанатам команд, где я играл, присутствует", - заявил Заболотный.

Напомним, что Заболотный наиболее известен по своим выступлениям за "Зенит" и "Сочи".

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