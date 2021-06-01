Журналист Романо назвал условия контракта Анчелотти с "Реалом"

Теги реал мадридкарло анчелотти

Журналист Романо назвал условия контракта Анчелотти с "Реалом" Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Экс-тренер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавил "Реал".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны подписали контракт до лета 2024 года. Зарплата тренера составит около 6 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что в штабе Анчелотти будет работать тренер по физической подготовке Антонио Пинтус, работавший в "Реал" с 2016 по 2019 год. Также в штаб попал Давиде Анчелотти, сын 61-летнего итальянца.

Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год и завоевал с клубом 4 трофея.

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