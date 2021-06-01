"Челси" определился со стоимостью Абрахама

Фото: Твиттер @tammyabraham

"Челси" собирается продать нападающего Тэмми Абрахама.

По сведениям The Telegraph, "аристократы" готовы расстаться с 23-летним футболистом за 45 миллионов евро.

Отмечается, что Абрахам также хочет сменить клуб, так как не входит в планы тренера Томаса Тухеля.

В минувшем сезоне Абрахам провел 32 игры, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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