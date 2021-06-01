Лапорта: "С Куманом "Барселона" будет прогрессировать"
Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта снова поднял тему будущего наставника команды Рональда Кумана.
"Я все еще не могу дать вам ответов, однако наши переговоры проходят замечательно. Это очень свободное общение. То, что вы хотите вынести этот вопрос на общее обозрение, - это нормально. Вам остается ждать не так уж долго. Этот период раздумий прошел хорошо.
С Куманом команда будет прогрессировать. То, что произошло в минувшем сезоне, не повторится", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
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|Эспаньол
|20
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