Лапорта: "С Куманом "Барселона" будет прогрессировать"

Теги барселонажоан лапортарональд куман

Лапорта: "С Куманом "Барселона" будет прогрессировать" Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта снова поднял тему будущего наставника команды Рональда Кумана.

"Я все еще не могу дать вам ответов, однако наши переговоры проходят замечательно. Это очень свободное общение. То, что вы хотите вынести этот вопрос на общее обозрение, - это нормально. Вам остается ждать не так уж долго. Этот период раздумий прошел хорошо.

С Куманом команда будет прогрессировать. То, что произошло в минувшем сезоне, не повторится", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Читайте также: Жоан Лапорта высказался о контракте Лео Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов