Глава "Уфы" подал в отставку после откровенной фотосессии
Фото: инстаграм Мурзагулова
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов подал в отставку.
Мурзагулов также ушел с должности председателя общественной палаты Башкортостана. Свое решение он аргументировал тем, что ему не подходят власть и политика.
Напомним, что в понедельник, 31 мая, Мурзагулов опубликовал в инстаграме откровенную фотосессию с Ульяной Тригубчак.
В минувшем сезоне "Уфа" финишировала на 13-м месте.
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