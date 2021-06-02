Глава "Уфы" подал в отставку после откровенной фотосессии

Фото: инстаграм Мурзагулова

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов подал в отставку.

Мурзагулов также ушел с должности председателя общественной палаты Башкортостана. Свое решение он аргументировал тем, что ему не подходят власть и политика.

Напомним, что в понедельник, 31 мая, Мурзагулов опубликовал в инстаграме откровенную фотосессию с Ульяной Тригубчак.

В минувшем сезоне "Уфа" финишировала на 13-м месте.

Читайте также: Глава "Уфы" показал откровенную фотосессию с хоккейной красавицей. | http://soccernews.ru