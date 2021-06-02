Главные новости дня: 1 июня

Теги россияреал мадридкарло анчелоттиэрик гарсияукраинабарселонагенрих мхитарян

Главные новости дня: 1 июняФото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 июня.

Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче.

Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020.

Карло Анчелотти возглавил "Реал".

Эрик Гарсия - игрок "Барселоны".

Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет "Баварию".

Дания отказалась впускать российских болельщиков на игру Евро-2020.

Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов.

Генрих Мхитарян продлил контракт с "Ромой".

Лионель Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны".

"Спартак" готов продать Алекса Крала, но при одном условии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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