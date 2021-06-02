Главные новости дня: 1 июня

Фото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 июня.

Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче.

Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020.

Карло Анчелотти возглавил "Реал".

Эрик Гарсия - игрок "Барселоны".

Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет "Баварию".

Дания отказалась впускать российских болельщиков на игру Евро-2020.

Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов.

Генрих Мхитарян продлил контракт с "Ромой".

Лионель Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны".

"Спартак" готов продать Алекса Крала, но при одном условии.

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