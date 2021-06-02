Главные новости дня: 1 июня
Фото: твиттер "Реала"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 июня.
Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче.
Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020.
Карло Анчелотти возглавил "Реал".
Эрик Гарсия - игрок "Барселоны".
Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет "Баварию".
Дания отказалась впускать российских болельщиков на игру Евро-2020.
Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов.
Генрих Мхитарян продлил контракт с "Ромой".
Лионель Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны".
"Спартак" готов продать Алекса Крала, но при одном условии.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Почеттино сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб
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Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче
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"Барселона" может оставить Кумана, однако изменит ему условия контракта
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Мхитарян продлил контракт с "Ромой"
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Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов
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Главные новости дня: 1 июня
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Экс-игрок "Реала" и "Ливерпуля" будет ассистентом Анчелотти в мадридском клубе
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ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино, несмотря на желание тренера уйти
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Черчесов прокомментировал результат матча с Польшей
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Сафонов дебютировал за сборную России
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Почеттино сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб
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Глава "Уфы" подал в отставку после откровенной фотосессии
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Анчелотти обратился к болельщикам "Эвертона"
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Сборная Хорватии назвала заявку на Евро-2020
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Абрамович работает над возвращением Лукаку в "Челси"
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1
Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче
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"Барселона" может оставить Кумана, однако изменит ему условия контракта
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"Динамо" рассматривает вариант с подписанием защитника "Вест Хэма"
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Анчелотти прокомментировал уход в "Реал"
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Лапорта: "С Куманом "Барселона" будет прогрессировать"
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"Челси" определился со стоимостью Абрахама
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Два клуба Серии А интересуются Тедеско
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"Эвертон" рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти
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"Динамо" сделало предложение Диего Годину
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Хорватия не смогла обыграть Армению и другие результаты товарищеских матчей сборных
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18