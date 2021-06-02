Генсек УЕФА высказался о возможном исключении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис поделился информацией касательно возможного исключения "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов.
"Такая возможность есть. Если клуб не следует правилам, его могут исключить. Зависит от них. Стоит отметить, что все клубы согласились с правилами. Я хотел бы кое-что прояснить, так как некоторые факты были неправильно истолкованы. То, что случится, не будет личным решением и не имеет никакого отношения к президенту УЕФА или Исполнительному комитету УЕФА. Ни президент, ни я не можем влиять на работу судебных органов. Независимые судебные органы принимают независимые решения - так и должно быть.
Эти три клуба считаются одними из лучших в мире, почему мы должны ждать, что они не будут конкурировать? Однако, разумеется, для УЕФА все клубы одинаковы, защищаются такие ценности, как уважение, спортивные заслуги и равное обращение. Если они нарушили правила, они должны столкнуться с последствиями, которые определят независимые органы", - приводит слова Теодоридиса Marca.
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