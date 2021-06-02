"Матч ТВ" может лишиться трансляций Евро-2020

Фото: инстаграм Канделаки

"Матч ТВ", возможно, не будет транслировать матчи Евро-2020.

На данный момент в эфирной сетке канала нет ни одной прямой трансляции турнира, в то время как "Первый канал" и "Россия" частично показали расписание.

По сведениям "Комсомольская правда", причиной этому служат плохие отношения генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки с руководителем Telesport Петром Макаренко. Отметим, что Telesport владеет правами на игры сборной России и Евро-2020 в России.

Не исключено, что "Матч ТВ" может лишиться и плей-офф турнира.

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