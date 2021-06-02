"Матч ТВ" может лишиться трансляций Евро-2020

Теги чемпионат европыматч твтина канделаки

"Матч ТВ" может лишиться трансляций Евро-2020Фото: инстаграм Канделаки

"Матч ТВ", возможно, не будет транслировать матчи Евро-2020.

На данный момент в эфирной сетке канала нет ни одной прямой трансляции турнира, в то время как "Первый канал" и "Россия" частично показали расписание.

По сведениям "Комсомольская правда", причиной этому служат плохие отношения генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки с руководителем Telesport Петром Макаренко. Отметим, что Telesport владеет правами на игры сборной России и Евро-2020 в России.

Не исключено, что "Матч ТВ" может лишиться и плей-офф турнира.

Читайте также: Календарь матчей сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона

"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов