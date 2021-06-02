Сарри хочет видеть Иличича в "Лацио"

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Сарри хочет видеть Иличича в "Лацио"Фото: инстаграм Иличича

Хавбек "Аталанты" Йосип Иличич может оказаться в "Лацио".

По сведениям Calciomercato, в подписании 33-летнего словенца заинтересован Маурицио Сарри, который, судя по всему, станет новым тренером "Лацио".

Отметим, что в конце июня у Иличича истекает контракт с клубом, поэтому его можно будет подписать на правах свободного агента.

В минувшем сезоне на счету Иличича 7 голов и 10 ассистов в 38 матчах.

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