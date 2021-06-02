"Динамо" продлило контракт с Шиманьски

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"Динамо" продлило контракт с ШиманьскиФото: ФК "Динамо"

Хавбек "Динамо" Себастьян Шиманьски подписал с клубом долгосрочное соглашение.

Как сообщает сайт московского клуба, новый контракт 22-летнего поляка рассчитан до лета 2026 года.

Шиманьски выступает за "Динамо" с 2019 года. За это время он провел 54 матча, забил один гол и отдал 6 ассистов.

По итогам минувшего сезона "Динамо" финишировало на 7-м месте.

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