"Спартак" продлил контракт с Тилем и отправил его в аренду в "Фейеноорд"

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"Спартак" продлил контракт с Тилем и отправил его в аренду в "Фейеноорд"Фото: ФК "Спартак"

"Спартак" продлил соглашение с хавбеком Гусом Тилем.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт игрока будет действовать до лета 2024 года. Отметим, что сразу после продления контракта "Спартак" отдал Тиля в аренду в "Фейеноорд" на год.

"Спартак" сможет досрочно вернуть Тиля из аренды, если он до 1 января 2022 года проведет меньше половины официальных игр "Фейеноорда", без учета матчей, в которых он не сможет принять участие из-за травмы либо дисквалификации.

Напомним, что минувший сезон Тиль провел в аренде в "Фрайбурге".

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