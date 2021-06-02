"Спартак" продлил контракт с Тилем и отправил его в аренду в "Фейеноорд"
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" продлил соглашение с хавбеком Гусом Тилем.
Как сообщает сайт клуба, новый контракт игрока будет действовать до лета 2024 года. Отметим, что сразу после продления контракта "Спартак" отдал Тиля в аренду в "Фейеноорд" на год.
"Спартак" сможет досрочно вернуть Тиля из аренды, если он до 1 января 2022 года проведет меньше половины официальных игр "Фейеноорда", без учета матчей, в которых он не сможет принять участие из-за травмы либо дисквалификации.
Напомним, что минувший сезон Тиль провел в аренде в "Фрайбурге".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23