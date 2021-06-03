Лапорта: "Куман продолжит работать в "Барселоне"

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сделал заявление касательно будущего наставника команды Рональда Кумана.

"После периода размышлений мы договорились, что Куман продолжит работать в рамках действующего контракта. Мы очень довольны тем, как прошли обсуждения. Они принесли свои плоды. Мы одинаково смотрим на то, что нужно сделать в следующем сезоне, а также едины в оценке того, что произошло в минувшем", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Контракт Кумана с клубом истекает летом 2022 года.

По итогам сезона "Барса" финишировала на третьем месте и стала обладателем Кубка Испании.

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