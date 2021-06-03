Де Брюйне, возможно, пропустит матч с Россией

Теги бельгиякевин де брюйнетравмыроссияроберто мартинес

Де Брюйне, возможно, пропустит матч с РоссиейФото: инстаграм Де Брюйне

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что хавбек Кевин Де Брюйне может пропустить матч с Россией на Евро-2020.

"Де Брюйне вряд ли сыграет в первой игре Евро. Футболист, который заменит его в составе, должен продемонстрировать, что он готов. Мы приняли решение по поводу защитной маски. Ее изготовит та же компания, что делала маску для Яна Вертонгена. Мы были очень довольны ею.

Скажу, что до следующей недели ясности по поводу Де Брюйне не будет. Дайте ему расслабиться сейчас. Он может сыграть на Евро, однако на данный момент мы не знаем, когда он сможет выйти на поле. Отвечать на этот вопрос сейчас еще слишком рано. Мы должны получить разрешение от врачей", - приводит слова Мартинеса Sky Sports.

Поединок между Россией и Бельгией состоится 12 июня. Напомним, что в финале Лиги Чемпионов Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы.

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