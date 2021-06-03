Сборная Украины обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче
Фото: сайт Украинской ассоциации футбола/Павел Кубанов
В рамках товарищеской игры сборная Украины одержала победу над Северной Ирландией.
Украина - Северная Ирландия 1:0
Гол: Зубков, 10 - 1:0
Украина: Бущан, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Забарный, Зубков (Марлос, 46), Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновский, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Яремчук (Беседин, 46).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Браун (Макклелланд, 89), Кэткарт, Бэллард, Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Фергюсон (Смит, 68), Сэвилл, Маккэнн (Уайт, 81), Макгинн (Томпсон, 46), Мадженнис (Лаферти, 61).
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