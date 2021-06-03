Отец Агуэро высказался о переходе игрока в "Барселону"

Фото: твиттер Агуэро

Леонель дель Кастильо, отец форварда Серхио Агуэро, прокомментировал переход сына из "Манчестер Сити" в "Барселону".

"Он счастлив после перехода в "Барсу". Я вижу, что он счастлив. Серхио не знал, что ожидает его в будущем. Несколько клубов предлагали ему подписать контракт. Интерес был со стороны "Арсенала", в последний момент с нами связался "Челси". Раз он не остался в Англии, то выбор был между Италией и Испанией.

Он с 15 лет дружит с Лионелем Месси, они постоянно были на связи. Похоже, Месси остается в "Барселоне", так что они с Серхио будут играть вместе", - приводит слова дель Кастильо Goal.com.

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