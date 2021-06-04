Боливия победила Венесуэлу в матче квалификации ЧМ-2022

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Боливия победила Венесуэлу в матче квалификации ЧМ-2022Фото: твиттер КОНМЕБОЛ

В рамках 5-го тура отборочного раунда на ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Боливии разобралась с Венесуэлой.

Боливия - Венесуэла 3:1

Голы: Морено, 5 - 1:0, Чансельор, 26 - 1:1, Бехарано, 60 - 2:1, Морено, 83 - 3:1

Боливия: Лампе, Бехарано, Кинтерос, Акин, Флорес (Сагредо, 46), Вака (Альварес, 58), Сааведра (Вака, 90), Хустиниано, Рамальо (Фернандес, 90), Морено, Арсе (Вайяр, 75).

Венесуэла: Гратероль, Гонсалес (Саварино, 63), Вильянуэва, Чансельор, Росалес, Отеро, Морено (Мартинес, 72), Кассерес (Кадис, 79), Ринкон, Анхель, Аристегьета (Мартинес, 63).   

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