"Барселона" все еще не расплатилась за трансфер Педри
Фото: инстаграм Педри
Президент "Лас Пальмаса" Михель Анхель Рамирес рассказал, что "Барселона" еще полностью не расплатилась за трансфер Педри.
"Мы выставили "Барсе" счет на 12 миллионов евро, однако получили только 7 миллионов. Мы надеемся, что за счет бонусов получим за Педри более 20 миллионов, однако всему свое время. Необходимо подождать", - приводит слова Рамиреса AS.
Напомним, что в трансферном договоре между клубами прописано большое количество бонусов, которые зависят от числа игр, результативных действий, вызовов в сборную Испании.
В прошедшем сезоне на счету Педри четыре гола и шесть ассистов в 52 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14