"Барселона" все еще не расплатилась за трансфер Педри

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"Барселона" все еще не расплатилась за трансфер ПедриФото: инстаграм Педри

Президент "Лас Пальмаса" Михель Анхель Рамирес рассказал, что "Барселона" еще полностью не расплатилась за трансфер Педри.

"Мы выставили "Барсе" счет на 12 миллионов евро, однако получили только 7 миллионов. Мы надеемся, что за счет бонусов получим за Педри более 20 миллионов, однако всему свое время. Необходимо подождать", - приводит слова Рамиреса AS.

Напомним, что в трансферном договоре между клубами прописано большое количество бонусов, которые зависят от числа игр, результативных действий, вызовов в сборную Испании.

В прошедшем сезоне на счету Педри четыре гола и шесть ассистов в 52 играх.

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