"Барселона" нацелилась на левого защитника "Валенсии"

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"Барселона" нацелилась на левого защитника "Валенсии"Фото: инстаграм Гайя

"Барселона" хочет подписать нового левого защитника.

По сведениям Mundo Deportivo, в приоритете у каталонцев капитан "Валенсии" Хосе Гайя.

Отмечается, что "Барса" готова включить в сделку полузащитника Карлеса Аленью. Трансферная стоимость Гайя оценивается в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Гайя один гол и семь ассистов в 34 играх.

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