Слуцкий отреагировал на слова Заремы

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Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на слова супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее Салихова назвала Слуцкого лучшим российским тренером.

"Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно, она разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали...", - заявил Слуцкий.

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