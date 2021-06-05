Слуцкий отреагировал на слова Заремы
Фото твиттер "Рубина"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на слова супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Ранее Салихова назвала Слуцкого лучшим российским тренером.
"Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно, она разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали...", - заявил Слуцкий.
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