Жена Зинченко ждет ребенка

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Жена Зинченко ждет ребенкаФото: инстаграм Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выложил фото со своей беременной супругой, Владой Седан.

"Мой мир", - подписал фото игрок.

Зинченко и Седан узаконили отношения в 2020 году. Это будет их первенец.

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