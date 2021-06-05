Гвардиола победил Кумана в гольф

Фото: твиттер El Gráfico

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сыграл в гольф со своим коллегой из "Барселоны" Рональдом Куманом.

По сведениям Daily Mail, в игре участвовали сыновья тренеров. Хосеп и Мариус победили Рональда и Рональда-младшего.

Напомним, что Гвардиола и Куман вместе выступали за "Барсу" в 1990-х годах. Также Гвардиола ранее возглавлял каталонский клуб.

Читайте также: Рональд Куман поделился ожиданиями от будущего "Барселоны". | http://soccernews.ru