Тренер "Ромы" Моуринью выбирает между тремя вратарями

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Тренер "Ромы" Моуринью выбирает между тремя вратарями Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью хочет подписать нового голкипера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на примете португальца три кандидата - Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Руи Патрисиу ("Вулверхэмптон") и Войцех Щесны ("Ювентус").

На данный момент в распоряжении Моуринью два вратаря - Пау Лопес и Даниэле Фузато.

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