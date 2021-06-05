Тренер "Ромы" Моуринью выбирает между тремя вратарями

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью хочет подписать нового голкипера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на примете португальца три кандидата - Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Руи Патрисиу ("Вулверхэмптон") и Войцех Щесны ("Ювентус").

На данный момент в распоряжении Моуринью два вратаря - Пау Лопес и Даниэле Фузато.

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