Тренер "Ромы" Моуринью выбирает между тремя вратарями
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью хочет подписать нового голкипера.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на примете португальца три кандидата - Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Руи Патрисиу ("Вулверхэмптон") и Войцех Щесны ("Ювентус").
На данный момент в распоряжении Моуринью два вратаря - Пау Лопес и Даниэле Фузато.
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