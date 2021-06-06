"Манчестер Юнайтед" приблизился к покупке Санчо

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Mirror, "красные дьяволы" практически договорились о трансфере 21-летнего англичанина за 95 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют "Бавария" и "Челси".

В минувшем сезоне на счету Санчо 16 голов и 18 ассистов в 38 играх.

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