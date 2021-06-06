Роналду показал фото с дня рождения своих детей

Фото: инстаграм Роналду

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил фото с дня рождения своих детей.

36-летний португалец праздновал четырехлетие своих детей - Матео и Евы.

"Мои поздравления, любимые", - подписал фото Роналду.

Напомним, что близнецы родились в июне 2017 года от суррогатной матери. У Роналду также есть старший сын Криштиану-младший и дочь Алана Мартина от его невесты Джорджины Родригес.

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