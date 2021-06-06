Портал The Analyst оценил вероятность победы сборной России на Евро-2020

Фото: The Analyst

Портал спортивной статистики The Analyst представил рейтинг участников Евро-2020 по вероятности их победы в турнире.

Так, самая высокая вероятность победы в турнире у сборной Франции (20,5%). В топ-5 также попали Бельгия (15,7%), Испания (11,3%), Германия (9,8%) и Португалия (9,6%).

Сборная России разместилась на 13-й позиции с одним процентом вероятности победы.

Отмечается, что при составлении рейтинга использовались модели на основе различных статистических показателей.

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