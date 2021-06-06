Бенитес может продолжить карьеру в Турции
Фото: инстаграм Бенитеса
Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес может возглавить "Фенербахче".
По сведениям AS, 61-летний тренер ведет переговоры с президентом турецкого клуба Али Кочем. Следующая встреча запланирована на 16 июня в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что "Фенербахче" может пригласить Йоахима Лёва, который после Евро-2020 уйдет из сборной Германии.
Бенитес известен по своей работе в "Ливерпуле", "Интере", "Челси", "Наполи" и "Реале". Последним клубом испанца был китайский "Далянь Ифан", который он покинул в январе.
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