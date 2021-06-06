Кейн, скорее всего, пропустит матч с Румынией

Фото твиттер Харри Кейна

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий Харри Кейн, вероятно, пропустит товарищескую игру с Румынией.

"Кейн занимается по индивидуальной программе. У нас есть три или четыре футболиста, которые в разные дни могут пропустить элементы тренировки, однако никаких опасений нет.

Не думаю, что мы будем выпускать Кейна с Румынией. План состоит в том, чтобы не вовлекать его в игру, так как это позволит ему сделать необходимую работу в тренажерном зале", - приводит слова Саутгейта The Sun.

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