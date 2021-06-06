Доннарумма ведет переговоры с двумя клубами

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма еще не определился со своим будущим.

По сведениям журналиста Николо Скиры, в настоящее время агент голкипера Мино Райола ведет переговоры с ПСЖ и "Ювентусом".

Напомним, что Доннарумма покинет "Милан" в конце июня по истечении контракта.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 48 игр, в которых пропустил 54 гола.

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