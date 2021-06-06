Зарема рассказала, как руководство "Спартака" выбирало нового тренера

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала как проходил выбор нового наставника команды Руя Витории.

"Итак, за сотрудников моих бояться не надо. Они - профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: "Гребут в одной лодке!" - написала Салихова в телеграме.

Ранее сообщалось, что Салихова покинула совет директоров "Спартака" после назначения Витории.

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