Зарема рассказала, как руководство "Спартака" выбирало нового тренера
Фото твиттер "СЭ"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала как проходил выбор нового наставника команды Руя Витории.
"Итак, за сотрудников моих бояться не надо. Они - профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: "Гребут в одной лодке!" - написала Салихова в телеграме.
Ранее сообщалось, что Салихова покинула совет директоров "Спартака" после назначения Витории.
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