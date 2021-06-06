Андреас Перейра рассказал, как попросил футболку у Роналду

Фото: инстаграм Перейры

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра рассказал о своем знакомстве с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я стал игроком "МЮ" из-за него, из-за его игры. Однако познакомился я с ним уже в Риме, когда выступал за "Лацио".

Перед игрой я обратился к нему: "Криш, можешь отдать мне свою футболку после матча?" Однако после финального свистка я увидел, что он сразу направился в раздевалку, и предположил, что он забыл о просьбе. Я сказал себе забыть про это, так как, видимо, он был зол из-за неудачи.

Я тоже направился в подтрибунное помещение, разговаривая с Алексом Сандро. Тут Криштиану подошел и сказал: "Я помню о твоей просьбе, вот футболка". Он подписал ее и протянул мне", - приводит слова Перейры La Lazio Siamo Noi.

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