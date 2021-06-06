Де Брюйне - игрок года АПЛ по версии футболистов

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Де Брюйне - игрок года АПЛ по версии футболистовФото: твиттер PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучшего игрока сезона АПЛ.

Лучшим футболистом признан полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Лучшим молодым игроком стал хавбек "горожан" Филип Фоден.

В минувшем сезоне Де Брюйне провел 25 игр, забил 6 голов и отдал 12 ассистов. На счету Фодена 9 голов и 5 передач в 28 матчах.

Напомним, что по итогам сезона "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Шесть голов? Действительно лучший! ))))))))))))))))))))))))))))))))))

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