Де Брюйне - игрок года АПЛ по версии футболистов

Фото: твиттер PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выбрала лучшего игрока сезона АПЛ.

Лучшим футболистом признан полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Лучшим молодым игроком стал хавбек "горожан" Филип Фоден.

В минувшем сезоне Де Брюйне провел 25 игр, забил 6 голов и отдал 12 ассистов. На счету Фодена 9 голов и 5 передач в 28 матчах.

Напомним, что по итогам сезона "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

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