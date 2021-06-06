Германия - победитель молодежного Евро
Фото: твиттер УЕФА
В финале молодежного чемпионата Европы сборная Германии минимально переиграла Португалию.
Отметим, что Лукас Нмеча стал лучшим бомбардиром турнира, забив 4 гола.
Германия U-21 - Португалия U-21 1:0
Гол: Нмеча, 49 - 1:0
Германия U-21: Дамен, Баку, Шлоттербек, Пипер, Майер, Раум, Дорш (Янельт, 85), Озджан, Виртц (Адейеми, 67), Нмеча (Якобс, 85), Бериша (Буркардт, 67).
Португалия U-21: Диогу Кошта, Диогу Кейруш, Конте (Гонсалу Рамуш, 86), Диогу Лейте, Диогу Далот, Флорентину (Жедсон Фернандеш, 83), Даниэл Браганса, Фабиу Виейра, Витинья (Жота, 59), Мота (Рафаэл Леау, 46), Тиагу Томаш (Франсишку Консейсау, 59).
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