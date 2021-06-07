Президент ПСЖ сделал заявление касательно будущего Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи прокомментировал будущее нападающего Килиана Мбаппе.
"Я скажу прямо: Килиан останется в Париже, мы никогда его не продадим, бесплатно он тоже не уйдет. Я никогда не раскрываю деталей СМИ, однако могу сказать, что переговоры продвигаются хорошо. Надеюсь, мы сможем найти компромисс.
Это Париж, это его страна. Он хочет не просто быть футболистом, однако также продвигать Лигу 1, свою страну, свою столицу. Он замечательный парень и замечательный спортсмен. Он один из лучших игроков на сегодняшний день и станет обладателем не одного "Золотого мяча" в будущем, я в этом уверен на 100%.
У него есть все для того, чтобы продлить соглашение с нами. А куда ему уходить? Какие клубы, если говорить об амбициях, о проекте, сегодня способны тягаться с ПСЖ?" - приводит слова Аль-Хелайфи L’Equipe.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Пока клубу не удалось договориться с игроком о его продлении.
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