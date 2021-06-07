Бускетс заболел коронавирусом накануне Евро-2020

Фото: инстаграм Бускетса

Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт сборной Испании, игрок был отправлен на самоизоляцию.

Отмечается, что завтра, 8 июня, в товарищеской игре против Литвы сборную заменит молодежная команда испанцев.

11 июня стартует Евро-2020. Испания проведет первую игру с Швецией 14 июня.

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