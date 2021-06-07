Главные новости дня: 6 июня

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 июня.

Германия - победитель молодежного Евро.

Аргентина не будет бойкотировать Кубок Америки.

Кевин Де Брюйне - игрок года АПЛ по версии футболистов.

Портал The Analyst оценил вероятность победы сборной России на Евро-2020.

"Динамо" близко к подписанию Марко Арнаутовича.

"Атлетико" договорился с Диего Симеоне о продлении контракта.

Защитник "Спортинга" отказал двум клубам РПЛ.

Джорджиньо Вейналдум выбрал ПСЖ.

Тите могут уволить из сборной Бразилии.

"Ливерпуль" готовит новые контракты для трех лидеров команды.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru