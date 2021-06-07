Главные новости дня: 6 июня
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 июня.
Германия - победитель молодежного Евро.
Аргентина не будет бойкотировать Кубок Америки.
Кевин Де Брюйне - игрок года АПЛ по версии футболистов.
Портал The Analyst оценил вероятность победы сборной России на Евро-2020.
"Динамо" близко к подписанию Марко Арнаутовича.
"Атлетико" договорился с Диего Симеоне о продлении контракта.
Защитник "Спортинга" отказал двум клубам РПЛ.
Джорджиньо Вейналдум выбрал ПСЖ.
Тите могут уволить из сборной Бразилии.
"Ливерпуль" готовит новые контракты для трех лидеров команды.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Экс-арбитр Сухина отреагировал на свое увольнение из "Локомотива"
-
Жена Жиркова отреагировала на слухи о скором завершении карьеры Юрия
-
Япония разгромила Таджикистан благодаря голам Хасимото и Минамино
-
"Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с 2018 года
-
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
-
Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020
-
"Аталанта" нацелилась на голландца, которым интересовался "Спартак"
-
2
Роналду примет решение по своему будущему после Евро-2020
-
Белорусский тренер Шпилевский возглавит клуб из Германии
-
Ребров: "Я никому не пожелаю того, что пережил за последние 2 недели"
-
У Путина высказались о возможном матче Россия - Украина на Евро-2020
-
Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
-
"Рубин" нацелился на полузащитника "Фенербахче"
-
"Реал" готовится к церемонии прощания с Рамосом
-
Сафонов прокомментировал конкуренцию среди вратарей сборной России
-
Уткин высказался о скандале с новой формой сборной Украины
-
Испанский клуб хочет арендовать форварда киевского "Динамо" Соля
-
"Астон Вилла" купила аргентинского хавбека, которым интересовался "Арсенал"
-
Сборная Сербии в товарищеском матче сыграла вничью с Ямайкой
-
ЦСКА и "Рубин" поспорят за армянского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18