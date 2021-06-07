Главные новости дня: 6 июня

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Главные новости дня: 6 июняФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 июня.

Германия - победитель молодежного Евро.

Аргентина не будет бойкотировать Кубок Америки.

Кевин Де Брюйне - игрок года АПЛ по версии футболистов.

Портал The Analyst оценил вероятность победы сборной России на Евро-2020.

"Динамо" близко к подписанию Марко Арнаутовича.

"Атлетико" договорился с Диего Симеоне о продлении контракта.

Защитник "Спортинга" отказал двум клубам РПЛ.

Джорджиньо Вейналдум выбрал ПСЖ.

Тите могут уволить из сборной Бразилии.

"Ливерпуль" готовит новые контракты для трех лидеров команды.

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Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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