Стали известны детали контракта Доннаруммы с ПСЖ

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время должен подписать контракт с ПСЖ.

По сведениям журналиста Николо Скиры, соглашение вратаря будет рассчитано до 2026 года. Зарабатывать Доннарумма будет 10 миллионов евро за сезон плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

Отмечается, что "Милан" готов был платить вратарю 7 миллионов евро за сезон и 1 миллион в виде бонусов.

Напомним, что Доннарумма покинет "Милан" в конце июня свободным агентом.

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