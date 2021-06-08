Стали известны детали контракта Доннаруммы с ПСЖ
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время должен подписать контракт с ПСЖ.
По сведениям журналиста Николо Скиры, соглашение вратаря будет рассчитано до 2026 года. Зарабатывать Доннарумма будет 10 миллионов евро за сезон плюс 2 миллиона в качестве бонусов.
Отмечается, что "Милан" готов был платить вратарю 7 миллионов евро за сезон и 1 миллион в виде бонусов.
Напомним, что Доннарумма покинет "Милан" в конце июня свободным агентом.
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|Лион
|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13