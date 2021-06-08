"Зенит" летом покинут три футболиста

Фото: инстаграм Мамманы/Автор неизвестен

"Зенит" в летнее трансферное окно планирует расстаться как минимум с тремя футболистами.

По сведениям Bobsoccer, чемпион России намерен продать защитника Эммануэля Мамману. Однако предсезонную подготовку аргентинец начнет с питерским клубом.

Кроме того, клуб покинут Юрий Жирков и Станислав Крапухин, у которых истекают контракты.

Напомним, что минувший сезон Маммана провел в аренде в "Сочи".

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