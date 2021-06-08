"Ювентус" договорился с Локателли

Фото: инстаграм Локателли

Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли, вероятно, продолжит карьеру в "Ювентусе".

По сведениям журналиста Николо Скиры, "старая синьора" согласовала с футболистом контракт до 2026 года с зарплатой 3 миллионов евро в год.

Отмечается, что "Сассуоло" оценил одного из своих лидеров в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Локателли провел 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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