"Ювентус" договорился с Локателли
Фото: инстаграм Локателли
Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли, вероятно, продолжит карьеру в "Ювентусе".
По сведениям журналиста Николо Скиры, "старая синьора" согласовала с футболистом контракт до 2026 года с зарплатой 3 миллионов евро в год.
Отмечается, что "Сассуоло" оценил одного из своих лидеров в 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Локателли провел 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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|Команда
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|О
|1
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|2
|Лацио
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17