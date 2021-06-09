УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"
УЕФА принял решение приостановить разбирательства в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".
Напомним, что в конце мая УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении этих клубов из-за создания Суперлиги.
"Барса", "Реал" и "Ювентус" - единственные клубы, которые отказались покидать проект. Другие 9 участников покинули турнир и пошли на соглашение с УЕФА.
Ранее сообщалось, что основатели Суперлиги обращались в Суд Европейского союза.
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