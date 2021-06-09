"Челси" готов выделить большую сумму на покупку Холанда и Хакими

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"Челси" готов выделить большую сумму на покупку Холанда и Хакими Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

"Челси" хочет приобрести защитника "Интера" Ашрафа Хакими и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Goal.com, "аристократы" готовы выделить на два этих трансфера более 230 миллионов евро.

Также отмечается, что в сделку по Хакими "Челси" может включить Эмерсона и Андреаса Кристенсена.

Напомним, что только "Боруссия" хочет получить за Холанда 200 миллионов евро.

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