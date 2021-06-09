В сборной Испании сдали новые тесты на коронавирус

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В сборной Испании сдали новые тесты на коронавирусФото: твиттер сборной Испании

Игроки и персонал сборной Испании прошли новое тестирование на коронавирус.

По сведениям Испанской федерации футбола, новых положительных тестов не обнаружено. Футболисты продолжают готовиться к Евро-2020.

Напомним, что ранее коронавирусом заразились Диего Льоренте и Серхио Бускетс.

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