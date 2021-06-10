"Атлетико" интересуется трансферной целью "Барселоны"

Фото: инстаграм Руиса/Автор неизвестен

"Атлетико" вступил в борьбу за хавбека "Наполи" Фабиана Руиса.

По сведениям AS, "матрасники" попытаются перехватить 25-летнего испанца у "Барселоны".

Отметим, что Руис отказывается продлевать контракт с клубом, который истекает в 2023 году.

В прошедшем сезоне на счету Руиса четыре гола и один ассист в 42 играх.

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