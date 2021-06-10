Де Брюйне, скорее всего, пропустит матч с Россией

Фото: инстаграм Де Брюйне

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о своем состоянии перед игрой со сборной России на Евро-2020.

"Я надеюсь принять участие во второй игре. Я все еще испытываю небольшую боль, однако мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, однако это не всегда возможно", - приводит слова Де Брюйне Nieuwsblad.

Матч между Россией и Бельгией пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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