Де Брюйне, скорее всего, пропустит матч с Россией

Теги россиябельгиякевин де брюйне

Де Брюйне, скорее всего, пропустит матч с РоссиейФото: инстаграм Де Брюйне

Хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о своем состоянии перед игрой со сборной России на Евро-2020.

"Я надеюсь принять участие во второй игре. Я все еще испытываю небольшую боль, однако мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, однако это не всегда возможно", - приводит слова Де Брюйне Nieuwsblad.

Матч между Россией и Бельгией пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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